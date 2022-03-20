نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعال تقديم الحرس الوطني 1443 رجال تجنيد الحرس الوطني عبر sang.gov.sa هنا كافة التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الحرس الوطني 1443 رجال من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية رجال، فقد أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني رجال 1443، وذلك للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

وسوف يتم المفاضلة والاختيار بين المتقدمين بناءً على الشروط الموضوعة من قبل الوزارة، مثلها مثل وظائف حرس الحدود لذلك يجب على من يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية، سرعة التسجيل في الموعد المحدد من خلال رابط وزارة الحرس الوطني الإلكتروني www.sang.gov.sa، مع ضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة لرفعها مع استمارة التسجيل الإلكترونية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، رابط وزارة الحرس الوطني توظيف 1443 رجال، وموعد وشروط التسجيل في تحديث الحرس الوطني 1443.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) https://twitter.com/sanggovsa/status/1503389579226894336?ref_src=twsrc%5Etfw

رابط تقديم الحرس الوطني 1443 رجال

يتم التسجيل إلكترونياً من خلال زيارة موقع وزارة الحرس الوطني www.sang.gov.sa.

أو من خلال مسح الكود الموجود في الإعلان الخاص بالوظائف على موقع تويتر الشهير.

بعد ذلك يتم تعبئة الحقول بكل دقة ودون أخطاء ورفع كافة المستندات المطلوبة.

آخر خطوة النقر على “تسجيل” وطباعة نسخة من طلب الالتحاق والاحتفاظ به.

مرفق فيديوا يوضح طريقة تقديم الحرس الوطني بالتفصيل.

المؤهلات المطلوبة ومكان العمل

يتم قبول الحاصلين على الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس للتوظيف في مختلف مناطق المملكة.

شروط تجنيد الحرس الوطني 1443 رجال

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ باستثناء من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للمملكة. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً للوظائف العسكرية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن الحد المطلوب للوظيفة. تناسب الطول مع الوزن وفق المعايير الصحية لوزارة الحرس الوطني بحيث لا يقل الطول عن 160سم. ألا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري وكذلك ألا يكون موظف في أي وظيفة حكومية. أن يجتاز المتقدم لاختبارات القبول والمقابلة الشخصية وأن يكون حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة. باقي الشروط موضحة من خلال موقع وزارة الحرس الوطني على تويتر.

موعد التسجيل في وزارة الحرس الوطني توظيف

يبدأ التسجيل يوم الأحد القادم بتاريخ 17\08\1443 الموافق 20\03\2022. وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 21\08\1443 الموافق 24\03\2022.

مهام الحرس الوطني السعودي

تعد وزارة الحرس الوطني أحد أهم أفرع القوات العسكرية السعودية، لذلك هي مجهزة تجهيز على أعلى مستوى ومن مهام الحرس الوطني، أنه في بعض الأحيان يكون مساعد ومساند للقوات البرية، كما هو جاهز في أي وقت للدفاع عن الوطن ومقدساته ضد أي تدخل خارجي، ويقوم بمساندة الحرس الملكي وحفظ الأمن الداخلي للمملكة، ومن مهام الحرس الوطني التصدي للإرهاب والمنظمات الإرهابية، كما أنها تساهم في تأمين زوار بيت الله الحرام والأماكن المقدسة.

سلم رواتب الحرس الوطني

تعد رواتب الحرس الوطني من أعلى الرواتب داخل المملكة العربية السعودية. ويختلف الراتب باختلاف الدرجة والرتبة. لذلك نجد راتب ملازم في الحرس 6600 ريال سعودي. بينما يصل راتب ملازم أول إلى 7609. في حين يصل راتب النقيب في الحرس إلى 9215. ويصل راتب الرائد إلى 11705. وهكذا كلما زادت الرتبة ارتفع الراتب. هذا بخلال البدلات والمكافآت وبعض المميزات الأخرى. وهذا يفسر الإقبال الشديد من قبل الشباب على الحصول على هذه الوظائف.