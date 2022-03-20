نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية في تقديم الكثير من الأمور التي تُساهم في تلبية احتياجات الأشخاص، لذا يبحثون عن رغبةً في التعرف شروط الحصول علي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصه على مدى استحقاقهم والتقديم في تلك المبادرة للحصول على الدعم من الدولة، فهي تعمل على توفير العديد من فرص العمل المُناسبة بالإضافة غلى خدمات التأمين الصحي.

شروط الحصول علي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصه

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن مجموعة من الشروط الخاصة بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة بك عن طريق الآتي:

ضرورة أن يكون الشخص سعودي الجنسية فقط.

يجب ألا يكون مُصاب الشخص بأي مرض نفسي.

ينبغي أن يكون انتهى من فترة العلاج الطبيعي الخاص به.

يلزم أن يكون الشخص الذي يود الحصول على بطاقة أن يكون تابع للوزارة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على بطاقة ذوي الاحتياجات

بعد أن تعرفنا عن الشروط الخاصة بالحصول على البطاقة فالآن لابد أن نقدم لكم المستندات المطلوبة والتي سنوضحها فيما يلي:

صورة شخصية ثلاثة وتوفير محضر يُثبت الإعاقة الخاصة به.

المستندات التي تؤكد أن الشخص معاق من قبل دائرة العمل.

تقديم نموج للشخص من ذوي الاحتياجات.

مزايا استخراج بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة

هناك بعض المزايا لاستخراج بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي جاءت على النحو التالي:

تُمكن من الحصول على الدعم المادي وأيضًا الدعم السكني.

تتسم بتقليل أجور وسائل المواصلات لتسهيل عملية التنقل من مكان لآخر.

توفر البطاقة الدخول للمناطق الأثرية بشكل مجاني.

في حالة الرغبة في الالتحاق ببطاقة في أحد الأندية الرياضية يتم تخفيض الاشتراك.

طريقة الحصول على بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة

يُمكنك الحصول على بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تشمل تلك المبادرة الكثير من الأشخاص والقائم عليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة، ولكي تتمكن من ذلك عليك اتباع الآتي: