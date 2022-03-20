نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مشيخة الأزهر” حقيقة منحة بيت الزكاة للعمالة الغير منتظمة مقدرة ب 1000 جنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع انتشار العديد من الاخبار حول تقديم بيت الزكاة والصدقات المصري منحة للمواطنين من أصحاب العمالة غير المنتظمة تقديم ب1000 جميع مصري، والتي تداولها الكثير من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة، فقد أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن حقيقة هذه الاخبار التي يتم تداولها، وذلك من خلال بيان رسمي تم إصداره من بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الازهر، وإليكم الآن حقيقة منحة بيت الزكاة للعمالة الغير منتظمة مقدرة ب 1000 جنيه.

حقيقة منحة بيت الزكاة للعمالة الغير منتظمة مقدرة ب 1000 جنيه

وقد قام بيت الزكاة والصدقات المصري بدوره بالإعلان عن حقيقة الاخبار المتداولة في هذا الصدد، حيث أوضح بأنه لم يتم اصدار أي قرار رسمي من قبل بيت الزكاة لتقديم منحة العمالة غير المنتظمة في مصر تقدر بحوالي ألف جنيه لأصحاب العمالة غير المنتظمة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا التوقيت غير صحيح وعار تملكًا من الصحة، مشيرا إلى أن هذه الأخبار يكون الغرض منها هو تضليل الأشخاص فقط، وفي حالة اصدار قرار رسمي سوف يتم إعلانه من قبل الموقع الرسمي الخاص ببيت الزكاة والصدقات.

بست الزكاة يحذر من تبادل معلومات الأشخاص

وفي نفس السياق فقد حذر بين الزكاة والصدقات المصري من منح أي شخص المعلومات الشخصية الخاصة به بحجة الحصول على منحة بين الزكاة للعمالة غير المنتظمة، حيث يزعم الكثير من الأشخاص في هذا التوقيت الحصول على البيانات الخاصة بالأشخاص بهدف الحصول على دعم منحة العمالة غير المنتظمة.

برامج الدعم من بين الزكاة والصدقات المصري

وقد أشار بيت الزمالك والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف أن هناك بعض البرامج التي يتم من خلالها تقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، ومن بينها برنامج “سند” والذي يعد أهم البرامج الخاصة بتقديم الدعم للفئات التي تندرج تحت خط الفقر، حيث يأتي الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تقديم يد العون لكافة الفقراء والمحتاجين، وذلك لكي يتم اعانتهم على ظروف الحياة والمعيشة وتحمل النفقات الخاصة بهم والتي يحتاجوا اليها لتوفير احتياجاتهم.