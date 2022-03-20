نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب التأهيل الشامل 1443 لمرضى السكر والصرع ولضعف البصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد سؤال كم راتب التأهيل الشامل أحد أبرز وأكثر الأسئلة التي تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بين عدد كبير من المواطنين السعوديين خاصة المستفيدين من برنامج إعانة التأهيل الشامل، ونود أن نُعرفكم أولاً ببرنامج التأهيل الشامل حيث أنه أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي يستفيد منها المواطنين ذوي الإعاقات والأمراض المزمنة وذوي الإحتياجات الخاصة، ويقدم البرنامج مساعدات مالية في صورة رواتب شهرية لكل المستفيدين والمنطبقة عليهم كافة الشروط التي حددتها الوزارة، وتتراوح قيمة المساعدات من 4000 إلى 20000 ألف ريال سعودي تتغير حسب حاجة المواطن المستفيد طبقاً لظروفه الخاصة، ولا يخفى على أحد مدى اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمواطن والأسر السعودية حيث تقدم لهم الكثير من برامج الدعم من أجل مساعدتهم على توفير حياة كريمة وتأتي على رأس هذه البرامج برنامج إعانة التأهيل الشامل، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سلم رواتب إعانات التأهيل الشامل كما وضحنا لكم في مقال سابق من هم المستبعدين من التأهيل الشامل، فإلى نص المقال.

كم راتب التأهيل الشامل

يسألنا الكثير من المواطنين السعوديين على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن كم راتب التأهيل الشامل، ونود إحاطتكم علماً بأن الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن تحديد هذا الراتب هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وتقوم بصرف الإعانات على حسب حالة الإعاقة الخاصة بالمتقدم للبرنامج من ذوي الإحتياجات الخاصة بعد أن تقوم الجهات المتخصصة بتقييمها بعد الإطلاع على تقرير المواطن المتقدم.

سلم رواتب التأهيل الشامل

يقدم برنامج التأهيل الشامل إعانات مالية لعدد من الإعاقات على حسب درجة الإعاقة، ونوضح لكم الآن سلم الرواتب للتأهيل الشامل للإعاقات التي يرعاها البرنامج كالتالي:

يحصل المواطن الذي لديه صرع أو أنيميا أو التهابات في العظام على 10 آلاف ريال سعودي.

ويحصل المواطن المُصاب بإعاقة متوسطة على 14 ألف ريال سعودي.

ويحصل من يعاني من متلازمة مارفان واستطالة العظام على 4000 ريال سعودي.

أما المواطن الذي يُعاني من الإكتئاب يحصل على 10 آلاف ريال سعودي.

ومن يُعاني من ضعف البصر بالإضافة إلى إعاقة أخرى يحصل على 10 آلاف ريال سعودي.

ومن لديه ضعف في العصب السمعي مع إعاقة أخرى يحصل على 10 آلاف ريال سعودي.

والمواطنين الذين لديهم شلل رباعي أو ثلاثي مع إصابتهم بالصمم والبكم يحصلون على 14 ألف ريال سعودي.

والمواطن الذي يُعاني من تخلف عثلي شديد مع إعاقة أخرى يحصل على 20 ألف ريال سعودي.

ومن يُعاني من تخلف عقلي متوسط مع إعاقة أخرى يحصل على 14 ألف ريال سعودي.

شروط التأهيل الشامل

يتمكن المواطن السعودي الذي لديه إعاقه تمنعه عن العمل من التقديم إلى التأهيل الشامل والحصول على الدعم المالي، ولكن أولاً يجب أن تكون متوفرة فيه كافة الشروط اللازمة التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وقد وضحنا هذه الشروط لكم في مقال سابق قمنا بكتابته وبينا لكم فيه كافة التفاصيل الخاصة بشأن شروط التأهيل الشامل الجديدة، فقط اضغط على الرابط المظلل.

كيف أعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل

يُمكن معرفة رقم المستفيد في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فعليك الدخول إلى موقع الوزارة واتباع خطوات محددة قمنا بتوضيحها خلال مقال سابق على موقعنا بعنوان كيف أعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل، يٌمكنكم الإطلاع عليه الآن.

الأمراض التي تستحق التأهيل الشامل

لا تدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية جميع الأمراض بل التي تُعيق أصحابها عن العمل فقط بمبالغ مالية شهرية تختلف حسب نوع ودرجة الإعاقة، وقد حددت الوزارة هذه الأمراض في جدول تفصيلي قمنا بتوضيحه في مقال سابق على موقعنا بعنوان الأمراض التي تستحق التأهيل الشامل، فقط انقر على الرابط المظلل لمعرفة كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.