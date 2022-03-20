أحدث عروض هايبر بنده السعودية وتخفيضات شهر مارس 1443

اجدد عروض بنده السعودية والحصول علي قسائم شرائية يقدم هايبر بنده في المملكة العربية السعودية العديد من العروض على الكثير من المنتجات التي يقدمها،حيث أن شركة بنده من أكبر الشركات التي تقدم جميع احتياجات ومستلزمات المواطنين في مجال التجزئة بالمملكة العربية السعودية وخارجها، حيث تبدأ عروض بنده في 9 من شهر مارس وتكون فترة التخفيضات مستمرة حتى 25 من شهر مارس، او حتي يتم نفاذ الكمية، وسوف نعرض في هذا المقال على جميع العروض والتخفيضات التي يقدمها هايبر بنده بالتفاصيل.

هايبر بنده السعودية

يسعى هايبر بنده في المملكة السعودية على تقديم العروض والتي منها أي شخص يحصل على فاتورة من هايبر بنده بمبلغ أكثر من 300 ريال سعودي، يحصل على قسيمة هدية مبلغ 300 ريال سعودي ويعد هذا العرض من أكبر العروض التي يقدمها هايبر بنده،وعليها اقبال كبير من المواطنين لشراء جميع مستلزماتهم المنزلية بالإضافة إلى العروض الأخرى على السلع والمنتجات المختلفة، حيث يحرص هايبر بنده على جذب أكبر عدد من الأشخاص في المملكة السعودية، كما أن العروض تكون في جميع الفروع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة لكي تصل الي عدد اكبر من الاشخاص داخل المملكة.

أجدد عروض هايبر بنده

يقدم هايبر بنده العديد من المنتجات مثل المكرونه والارز ومنتجات الالبان مثل اللبن والجبن بانواعه بالاضافه الى الفراخ واللحمه والاسماك والاجهزه الكهربائيه و منتجات الشعر والتجميل والعديد من المنتجات بالاضافه الى مستلزمات المطبخ و مستلزمات البيت العصري حيث تتسع العروض والتخفيضات التي يقدمها الى 60 في المئه ومن اهم هذه العروض ما يلي

● سعر الكيلو للجبن الدنماركي فيتا يتم بسعر 11.95، بدلا من 18.95ريال سعودي.

● ثلاثة علب تونة لحم فاتح بالزيت بسعة 170 جرام للعلبة يكون سعرها داخل العرض 11.95بدلا من 20.85ريال سعودي.

● سعر 2 عبوة من زيت النخلتين بسعة 1.5لتر للعبوة يبلغ سعرها داخل العرض 19.95ريال سعودي بدلا من 35.90ريال سعودي.

● أربع عبوات من دجاج دو بسعر 49.95ريال سعودي بدلا من 60 ريال سعودي وسعر العبوة كيلو ونصف.

● مرقة دجاج عبوتين سعرهم 27.95بدلا من 43ريال سعودي.