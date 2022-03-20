مزايا بطاقة شحن سوا وطرق شحنها من الأمور الأكثر بحثًا من قبل الكثيرين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فهي تُقدم مجموعة كبيرة من المزايا مثل إمكانية إعادة شحن الخط مسبق الدفع، إعادة شحن رصيد وأيضًا إعادة شحن رصيد للإنترنت وغيرها من الخدمات التي لا حصر لها وبأقل التكاليف المُمكنة، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

مزايا بطاقة شحن سوا

تتسم البطاقة بعدة مزايا والتي تشمل ما يلي:

يوجد بعض بطاقات سوا تُقدم العديد من الدقائق المجانية كهدية لبعض الفئات.

تتسم عند شراءك لبطاقة من الموقع الخاص ببطاقاتي سوف يتم إرسال كود إليه بمجرد شرائها على بريدك؟

تتميز البطاقة بتقديم الكثير من الخصومات على كافة الأسعار الخاصة بالمكالمات التي تُحددها شركة STC.

تُتيح العديد من البطاقات بفئات مختلفة واختر الفئة المناسبة على حسب رغبتك.

طرق شحنها سوا

هناك عدة طرق لشحن سوا عن طريق ما يلي:

من خلال موقع STC

يُمكنك القيام بشحن سواء عن طريق اتباع الآتي:

الانتقال مباشرة إلى الموقع الخاص STC خدماتي.

سجل دخول مباشرة واستخدام الحساب الخاص بك.

في حالة عدم امتلاكك لحساب قم بإنشاء حساب .

اختر أيقونة إعادة شحن الرصيد واختر الدفع عبر بطاقة إعادة الشحن.

أخيرًا أكتب رقم البطاقة وأنقر على الشحن.

من خلال تطبيق STC

يُمكنك شحن سواء عن طريق تطبيق STC سواء كان يعمل هاتفك بنظام الأندرويد

أولا قم بتنزيل التطبيق على هاتفك من خلال المتجر الخاص التطبيقات.

سجل دخول عبر التطبيق ثم استخدم الحساب الخاص بك.

قم بإنشاء الحساب الخاص بك في حالة عدم وجود حساب لك للشحن.

أنقر على خانة بحث عن الخدمة الخاصة بإعادة شحن الرصيد.

أخيرًا أختر الدفع ثم أدخل رقم البطاقة ثم أنقر على شحن.

طرق أخرى لشحن سوا

يُمكنك أيضًا شحن سوا عن طريق الآتي: