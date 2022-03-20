نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب دعم حافز في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية الاجتماعية حدد موعد صرف راتب دعم حافز بناءً على تعليمات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،فحافز عبارة عن برنامج يُساهم في تأهيل الكثير من الشباب لسوق العمل بالإضافة إلى توفير دعم شهري لهم ولكن بشروط مُحدد من قبله، ولكي تتمكن من التعرف على كافة التفاصيل التي تخص حافز لابد من قراءة مقالنا هذا.

موعد صرف راتب دعم حافز

برنامج حافز هو أحد برامج المملكة العربية السعودية التي تُساهم في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل مناسبة وتأهلهم لسوق العمل، فالكل يتساءل عن الموعد المخصص لصرف حافز فهو في بداية كل شهر ميلادي ولكن قد يتأخر يوم أو يتقدم إذا صادفه عُطلة رسمية، ولكن الموعد المُقرر له من قبل القائمين عليه هو يوم 5 من كل شهري ميلادي.

شروط التسجيل في حافز طاقات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن الشروط الخاصة بالتسجيل في حافز، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي لكافة الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالبرنامج والاستفادة منه:

ينبغي أن يكون الشخص سعودي فقط ولا يقل عُمره عن 20 ولا يتخطى 60 عام.

ضرورة عدم امتلاكه لسجل تجاري وألا يكون طالب.

يجب أن يكون لديه القدرة الكافية على العمل.

يلزم ألا يكون لدية أي إعاقة تحول بينه وبين العمل.

يجب ألا يكون عاملاً بأحد الهيئات سواء الخاصة أو الحكومي.

يشترط أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة.

التسجيل في برنامج حافز للباحثين عن عمل

يبحث الكثير من الشباب حول المملكة العربية السعودية والذين تتوافر لديهم الشروط السابق ذكرها عن إمكانية التسجيل عبر حافز، فيُمكنهم ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

أذهب مباشرة إلى رابط حافزالرسمي للبحث عن العمل.

سجل دخول عن طريق مستخدم جديد ثم أنقر على باحث.

أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

اطلع على كافة الضوابط والسياسيات الماثلة أمامك بدقة كاملة.

أنقر على خانة البريد الإلكتروني وسوف تستلم رسالة نصية عبر جوالك.

أستكمل كافة التعليمات لكي تتمكن من التسجيل بنجاح.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا ونود أن يكون نال إعجابكم.