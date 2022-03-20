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عمر شويل - جدة تزامنًا مع اعتماد الدراسة عن بُعد إلى جانب الحضوري تم إنشاء العديد من المنصات الإلكترونية لاستمرار عملية التعليم دون توقف، حيث أنشأت وزارة التعليم السعودي منصة التعليم الموحد التي تشمل العديد من الأدوات والخدمات التي يحتاج إليها الطلاب والمعلمين أيضًا في ظل الظروف الاستثنائية، لذا سوف نوضح لكم خطوات انشاء حساب في منصه التعليم الموحد للطلاب تابعونا.

نبذة عن منصة التعليم الموحد

هي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تُساهم في التعليم عن بُعد في ظل تفشي الجائحة في البلاد، حيث أطلقتها وزارة التعليم للطلاب في المملكة العربية السعودية لتُساعد الطلاب في الدراسة واستقبال الشروحات والدروس والمتابعة بشكل جيد مع المعلمين والاستفسار عن أي أمر يتعلق بالمقررات الدراسية للعام الجاري.

خطوات انشاء حساب في منصه التعليم الموحد للطلاب

تقدم المنصة الخاصة بالتعليم الموحد في المملكة العربية السعودية إمكانية إنشاء حساب في المنصة للتواصل بينهم للحصول على شرح المقررات الدراسية خلال اتباع دمج نظامي التعليم عن بُعد مع الحضوري، لذا اتبع ما يلي:

الذهاب مباشرة إلى رابط منصة التعليم الموحد بشكل مباشر.

اختر تسجيل دخول ثم أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أكتب رقم السر وباقي البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

بعد ذلك يُمكنك الدخول للمنصة مباشرة ومتابعة كافة الأمور والحصول على جميع خدماتها.

الأنشطة التعليمية لمنصة التعليم الموحد

تقدم الكثير من الأنشطة المختلفة لكافة الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة داخل أراضي المملكة:

توفر المقررات الدراسية والاختبارات والواجبات أيضًا.

تُتيح حضور فصول الدعم والتقوية بشكل أفتراضي.

تقدم محتوى معزز للتعلم وأيضًا قنوات لتطوير الطلاب الذاتي.

توفر بنك أسئلة لكافة الطلاب حيث تتضمن 120 ألف سؤال.

تعمل على تحفيز المعلمين للطلاب وتُشاركهم كافة الأمور.

تُقدم إحصائيات خاصة بإنجاز مختلف المهام الدراسية.

رابط التسجيل في منصة التعليم الموحد

تستطيع التسجيل في المنصة سواء كنت طالب أو معلم، فهي تحتوي على أدوات تعليمية جيدة لاستكمال عملية التعليم دون توقف، لذا لابد من التوجه إليها مباشرة واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول للحصول على شرح لكافة المقررات الدراسية.