نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في خدمة تيسرت وشروط الخدمة من خلال منصة إحسان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان هي واحدة من المنصات الخيرية التي تُقدم يد العون لكافة الأشخاص المحتاجين بالمملكة العربية السعودية، مما يدفعهم للبحث عن كيفية التسجيل في خدمة تيسرت رغبةً في التسجيل من خلالها، ولكن لابد من توافر الشروط المُحددة من قبل القائمين على المنصة ومنها أن يكون الشخص من مستفيدي الضمان الاجتماعي، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع

كيفية التسجيل في خدمة تيسرت

يُمكنك التسجيل في خدمة تيسرت بكل سهولة ويُسر وبشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد على كافة الأشخاص الراغبين في ذلك الأمر، ولكي تتمكن من التسجيل عليك اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

أنتقل مباشرة إلى رابط منصة إحسان الرسمي.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أنقر على خانة إعانة ثم تأكد من جميع بيانات المدخلة.

تأكد من حالة استحقاقك للتبرع.

شروط خدمة تيسرت في إحسان

هناك بعض الشروط التي حددتها المنصة الخيرية إحسان لكي تُمكن الأشخاص من الاستفادة بشكل أكبر من خدمة تيسرت والتي جاءت على النحو التالي وهي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم لمنصة إحسان واحد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون المبلغ المطلوب أقل من 100 ألف ريال سعودي.

ينبغي أن يكون مضى على صدور أمر التنفيذ عام.

يجب وجود أمر صادر من قبل محكمة التنفيذ بالمملكة.

خطوات التبرع في منصة إحسان

تشمل منصة إحسان الكثير من الخدمات الإلكترونية توفيرًا للوقت والجهد، ومن ضمن خدماتها إمكانية التبرع خلال المنصة دون الحاجة للذهاب إلى المكان المختص بذلك الأمر، ولكي تتمكن من التبرع لابد من اتباع الآتي:

الذهاب مباشرة إلى رابط إحسان الخيرية.

سجل دخول عبر المنصة وأدخل البيانات المطلوبة.

تأكد من البيانات المطلوبة ثم أنقر على عرض المشاريع المتوفر إمكانية التبرع لها.

أدخل مبلغ التبرع ثم أضغط على تبرع الآن ثم أكتل بيانات البطاقة الخاصة بك بالدفع.

أضغط أخيرًا على خانة إتمام المشروع.

رقم منصة احسان الخيرية

وفرت منصة إحسان الخيرية إمكانية التواصل معها عبر رقم المخصص وهو 5005 حيث يُمكنك من خلاله التبرع عبر إرسال رسالة قصيرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.