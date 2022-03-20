عاجل- روسيا اليوم: سفينة أمريكية تفرغ شحنة معدات عسكرية فى ميناء يونانى

جدة - نرمين السيد - قال كونستانتينوس هادجيميشيل، مدير ميناء ألكساندروبوليس اليونانى، "رست سفينة كبيرة بالفعل لتفريغ المعدات اللوجستية فى ميناء ألكسندروبوليس كجزء من عملية (Atlantic Resolve 2022) والدورة التاسعة للمركبات المدرعة التابعة لـ USAarmyEURAF (القوات الأمريكية فى أوروبا وإفريقيا)".

من جهته، قال وزير الدفاع اليونانى، نيكوس باناجيوتوبولوس، فى وقت سابق إن القاعدة العسكرية الأمريكية فى ألكساندروبوليس يمكن استخدامها لنقل القوات إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا.

ووفقا للوزير اليونانى، فإن "هذه القاعدة مصممة لخدمة المصالح الأمريكية فى المنطقة وتحسين السيطرة"، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، كان قد استلمت بموجب اتفاقية دفاعية جديدة مع اليونان، تم توقيعها فى 14 أكتوبر 2021، عدة قواعد عسكرية يونانية جديدة ووضعتها تحت تصرفها، بما فى ذلك ميناء ألكسندروبوليس والمعسكر بجواره.