عاجل- الإفراج عن محافظ القدس بكفالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت مُحافظة القدس - فى بيان صحفى اليوم الأحد - أن الإفراج عن المُحافظ جاء بعد مُحاولات حثيثة وضغوطات شديدة مارستها سلطات الاحتلال لفرض قرارات جديدة بحقه.
وكان الاحتلال الإسرائيلى قد منع عدنان غيث من السفر عبر معبر الكرامة وسلمته استدعاءً للتحقيق، وقامت باعتقاله.
وقال غيث، فور الإفراج عنه، إنه "دائما على هذه الأرض ما يستحق التضحية من أجله، وأن القدس تستحق الغالى والنفيس فى سبيلها"، مؤكدًا ضرورة الالتفات إلى قضية الأسرى، وفضح كافة الانتهاكات العنصرية التى ترتكب بحقهم، خصوصًا وهم مقبلون على إضراب شامل عن الطعام فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى.
وأضاف أن القدس ستبقى درة التاج الفلسطينى، والاحتلال إلى زوال حتمًا، مشددًا على أن النضال الفلسطينى ضد الاحتلال لن يتوقف ما دامت القدس محتلة، وما دام الشعب الفلسطينى لم يُحقق حلمه بنيل الحرية وإقامة دولته الفلسطينية بعاصمتها القدس.
يشار إلى أن مُحافظ القدس خاضع للإقامة الجبرية منذ عام 2018. وفى شهر نوفمبر الماضي، جددّت سلطات الاحتلال الإقامة الجبرية بحقه لمدة أربعة أشهر، قبل ساعات قليلة من زفاف ابنته البكر، وحرمته من حضور هذه المناسبة.
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