بوتين: العلاقات بين روسيا وقيرغيزستان وصلت لمستوى الشراكة الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين بلاده وقيرغيزستان وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والعلاقات المتحالفة على مدى العقود الماضية.. مشيرا إلى نجاح البلدين فى تقدم الحوار السياسى الموضوعى بينهما، وكذلك التعاون المثمر فى مختلف المجالات.





جاء ذلك فى رسالة تهنئة بعث بها بوتين إلى رئيس جمهورية قيرغيزستان صدير جاباروف، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف بوتين، وفقا لبيان للكرملين أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد، أن "موسكو وبيشكيك تتفاعلان أيضا بشكل فعال داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاى للتعاون، وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف"، معربا عن ثقته فى تحقيق المزيد من التقدم فى النطاق الكامل للعلاقات الثنائية بين البلدين.

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