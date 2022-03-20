السعودية: هجمات الحوثى تستهدف استقرار إمدادات الطاقة فى العالم

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بالوزارة، قوله إن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التى تكرر ارتكابها من قبل الحوثيين ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية فى مناطق مختلفة من المملكة، ومنها على سبيل المثال، الهجوم الذى حدث مؤخراً على مصفاة الرياض، هى محاولاتٌ جبانةٌ، تخرق كل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن هذه الأعمال لا تستهدف السعودية وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى العالم، كما تستهدف، بالتالى، الاقتصاد العالمى ككل، فضلاً عن أن بعض هذه الهجمات يُؤثّر فى الملاحة البحرية فى منطقة حساسة كالبحر الأحمر، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.
وجدد المصدر الدعوة التى وجهتها السعودية إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدى لجميع الجهات التى تنفذها أو تدعمها.
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