جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، رسالة تهنئة إلى نظيره الأوزبكستانى شوكت ميرزيوييف، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعرب فيها عن أمله فى استمرار العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.





وقال بوتين - فى رسالته - "أعتقد أننا سنواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأوزبكستان وعلاقات التحالف بينهما بكل وسيلة ممكنة، وهذا يلبى بوضوح مصالح دولنا الصديقة ويتبع مسار ضمان السلام والاستقرار فى آسيا الوسطى"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية . وأشار بوتين إلى أن روسيا وأوزبكستان اكتسبتا خبرة كبيرة فى التعاون المفيد فى جميع المجالات، فضلا عن التفاعل البناء بينهما داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنجهاى للتعاون والهياكل المتعددة الأطراف الأخرى، وكذلك تنسيق الجهود فى مواجهة التحديات والتهديدات التى واجهت الأمن الإقليمى فى العقود الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يبعث رسالة إلى رئيس أوزبكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.