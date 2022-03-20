نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 2022 والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 2022 التي تقدم خدمات للحجاج خلال موسم الحج، بما في ذلك خدمات النقل والطعام والإسكان إلى الأراضي المقدسة أثناء الحج، وهي فعالية خيرية تروج لعروض للمواطنين والمقيمين في المملكة التي لا تستطيع حضور عروض الحج، وتوفر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالأنشطة والتسجيل لموسم الحج حيث يملكها نجل الشيخ عبدالعزيز الراجحي، والغرض منه هو تقديم الخدمات التي لا علاقة بالحج، ويتم لكل المسلمين الذين لا يستطيعون أداء الحج، من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمة للحجاج ، بهدف رفع مستوى الأنشطة ، والسعي لتقديم الأنشطة بشكل مؤسسي ومنهجي قائم على أساس إداري وفني سليم.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

حتي الان لم تقوم حملة الراجحي بالإعلان عن الموعد الذي سيتم فيه التسجيل لحملة 1443، ويمكن التواصل مع الحملة بالطرق التالية:

اطلب الرقم الموحد 920027768.

أدخل رابط التسجيل في حملة الحج ويتم ذلك حسب المنطقة التي يقطن بها في المملكة حيث يتحدد علي أساسها كيفية التواصل مع منسق من حملة الراجحي.

من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر العالمي ، يوفر برنامج حج الراجحي السنوي المجاني جميع المعلومات حول الفعالية وتواريخ التسجيل وشروط التسجيل وغيرها من المعلومات التي يحتاجها الحجاج الذين لا يستطيعون تحمل رسوم وتكاليف الحج سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. في السعودية ، يمكنكم الوصول إلى الرابط الرسمي لحساب الحملة على تويتر ومتابعة آخر التغريدات التي تم الإعلان عنها ، بناءً على إمكانيات الحملة المعلن عنها كل عام.

شروط حملة الراجحي

أنشطة الراجحي المقدمة للحجاج الذين لا يستطيعون القيام بذلك لا تقتصر على المواطنين، بل تقدم للمواطنين والمقيمين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الفريضة ويريدون أداء مناسك الركن الخامس من الإسلام للتقدم للحج الشروط التالية:

يشترط عدم أداء الشخص فريضة الحج على الإطلاق، حتى لو فعل ذلك على أساس أنه يعتبر محظورًا، طالما أنه قد أدى فريضة الحج من قبل ، فلن يتم قبوله في المناسبة المجانية.

لا ينبغي لهذا الشخص أن يدفع أجرة الحج.

يجب أن يكون لدى المتقدمين القدرة الجسدية لأداء فريضة الحج وأن يكونوا قادرين على تحمل المصاعب.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين للحج عن طريق الحملات عن 25 عامًا.

إذا تقدم للمحرم يشترط ألا يقل عمره عن 18 سنة.

املأ الاستمارات المطلوبة.

إرسال صورة بطاقة عائلية.

مع العلم أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الأرض المقدسة هي ركوب حافلة الحملة ، فلا توجد طريقة أخرى للسفر.

الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج

يجب توفير مجموعة الأوراق والأوراق المطلوبة لحملة الراجحي المجانية للحج:

صورتان شخصيتان لمن يرغب في التقدم بطلب للحصول على تصريح حج ، مقاس كل منهما 6× 4 .

جواز السفر مصحوبًا بإثبات الإقامة في المملكة .

حيازة إذن صاحب العمل المقيم ووجود عقد خدمة مع إحدى الشركات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة.

تقرير طبي يوضح فصيلة دم المريض.

تقديم شهادة صحية تؤكد التطعيمات الغذائية للمقيم.

إحضار شهادة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

تعتبر حملات الحج المجانية من أهم الخدمات المقدمة لأولئك الذين لا يستطيعون تغطية جميع مصاريف الحج الخاصة بهم، كما تنظم العديد من المنظمات السعودية حملات مجانية تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وعندما يكون من الممكن التسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج عن طريق الاتصال بالرقم المجاني المخصص لتسجيل الراجحي للحج (920027768) ، أو باستخدام الرابط المقدم لتسريع عملية التسجيل في “d’ici” الحملة الانتخابية.