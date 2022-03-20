20,000 ريال تمويل بموافقة فورية بدون كفيل بالتقسيط الميسر بدون رسوم

20,000 ريال سعودي تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة ستة وثلاثون شهر لدى شركة اليسر للتمويل حيث وفرت الشركة في هذا العام 1443 هجريًا تطوير للعديد من التمويلات الإجتماعية المتوفرة عن طريق الشركة حيث وفرت الشركة التمويل الأصغر الذي يمتاز بالسيولة النقدية للمواطن السعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية حتى مبلغ 20,000 ريال تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة ويتم الآن التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر للحصول على طلب التمويل الشخصي بموافقة فورية بدون كفيل غارم وبلا رسوم إدارية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة.

أهم شروط الحصول على تمويل نقدي لدى شركة اليسر للتمويل

يحتاج التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل توفير جميع الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للتمويل بالمملكة ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي كذلك توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 22 عام فأكثر من ذلك وغيرها من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة الفورية على التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل كالتالي:

شرط أساسي لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني ربما يبدأ من 22 سنه حتى 60 سنه ويمكن أكثر من ذلك إذا كان المتقدم من العسكريين فيصل التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد.

يحتاج تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي أو المقيم.

كذلك التمويل بدون الحاجة إلى كفيل حتى 20 ألف ريال سعودي للسعودي فقط أما التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل حتى 10 ألف ريال سعودي ولكن عند طلب أكثر من ذلك يحتاج ضامن أو كفيل غارم.

مميزات التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل