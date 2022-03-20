عاجل.. الأرجنتين ترفع حصة تصدير القمح إلى 10 ملايين طن فى 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأرجنتين، اليوم الأحد، قرارًا بزيادة حصتها السنوية من تصدير القمح لموسم 2022-2023، بمقدار 10 ملايين طن، وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكانت الأرجنتين، التى تعد منتجًا رئيسيًا للحبوب، تحد من صادراتها من القمح، فى محاولة لضمان توافر المعروض محليًا، وتجنب ارتفاع أسعاره. فيما غيرت البلد الأوروبى نهجها بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع أسعار القمح، حيث توفر بلدا الحرب معًا 30% من الإمدادات العالمية من الحبوب.

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