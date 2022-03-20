عاجل- إجراء جديد من روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسليم أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية، لا سيما الحصص الغذائية، لسكان خيرسون وسط تعليق السلطات الأوكرانية لدفع الرواتب.





وقالت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "القوات سلمت مساعدات إنسانية تجاوز حجمها 75 طنا على متن شاحنات برفقة عسكريين روس إلى العاصمة الإقليمية لسكان خيرسون والمستوطنات المجاورة". وأضافت، أن الجيش الروسى زود المواطنين بحصص غذائية شملت الحبوب والمكرونة والسكر والمعلبات والبطاطس والفواكه. وبحسب الوزارة، هناك ارتفاع كبير فى أسعار السلع الأساسية بسبب نقص المعروض، فلا يستطيع معظم المواطنين شراء الطعام، وذلك وسط توقف الحكومة وأرباب العمل عن دفع الرواتب. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن العديد من سكان خيرسون يأتون إلى مراكز المساعدات الإنسانية الروسية يوميا.

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