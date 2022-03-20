أمريكا توجه رسالة للشعب التونسى

جاء ذلك خلال تهنئة لوزير الخارجية الأمريكى، نشرتها السفارة الأمريكية بتونس عبر موقعها الرسمى على فيسبوك اليوم الأحد، بالنيابة عن حكومة الولايات المتّحدة الأمريكية، للشعب التونسى بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال.
وقال بلينكن إن "ما يجمع بين بلدينا من روابط إنّما تستند على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، قيم نتقاسمها ونرى فيها دعائم لمجتمع حرّ، فضلا عن الروابط الاقتصادية والثقافية العريقة القائمة بيننا".
وأضاف بليكن - فى تهنئته - أنه "يستحضر هنا الدور التاريخى للمجتمع المدنى التونسى الذى نال جائزة نوبل للسلام لعام 2015 بفضل إسهامه فى بناء ديمقراطية تعدّدية، ما يدل على الطابع الحقيقى للشعب التونسى".
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