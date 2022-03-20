عاجل.. المركزى الروسى يخطر البنوك بإجراء هام 

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره موقع "بيتكوين" الإلكترونى، فقد أرسل البنك المركزى الروسى خطابا يدعو فيه المؤسسات المالية لتحديد "أى نوع من الاختلال فى النشاط المالى" للعملاء، مثل تغييرات فى نفقات الاستهلاك والاستثمار الخاصة بهم.

وبموجب الخطاب، سيتوجب على مسئولى البنوك توخى الحذر فى تتبع أى زيادة غير ملحوظة فى حجم التعاملات المالية وعمليات السحب وغيرها من التحويلات المرتبطة بالعملات الرقمية.

ومن المقرر أن تشمل العملية الرقابية العمليات التى يجريها الأشخاص والكيانات الاعتبارية، فى خطوة تهدف إلى التحايل غير القانونى على القيود المفروضة على العملات الأجنبية، وسحب الأصول من قبل المنظمات التابعة لما اسمته دول "غير صديقة".

وقال البنك المركزى الروسى فى خطابه: "فى هذه الحالات، تنصح البنوك بالتحقيق الشامل من حسابات العميل، وتنظر فى رفض استكمال التعامل المالى الذى وصفته بأنه (مثير للشكوك)"، لافتًا إلى أنه يقوم بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية بالاتحاد الروسى بهذا الشأن.