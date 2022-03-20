رد «الداخلية العرب» على استهداف الحوثيين لمنشآت سعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الاعتداءات الخطيرة التى قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية، ومحاولاتها بصورة متعمدة وممنهجة استهداف المدنيين الآمنين وبعض الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية فى السعودية، من خلال إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها.





وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم، الأحد، إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية، والممارسات العدائية التى تمثل جرائم حرب تستوجب المحاسبة عليها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا المدعومة بالمال والسلاح من إيران في تجاوزاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود الإنسانية والأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود والمبادرات العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، فإنها تؤكد دعوتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها، وتجدد مساندتها المطلقة لكل الإجراءات والتدابير التى تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها. وأشادت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالأدوار البطولية التى تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة، وقوات التحالف، فى مجابهة تلك التهديدات، والتصدى لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

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