عاجل- روسيا تصدر بيانا مهما بشأن ضخ الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "غازبروم" الروسية إنها تضخ الغاز لنقله إلى أوروبا عبر الأراضى الأوكرانية بنظام عادى ووفق طلبات المستهلكين التى يبلغ حجمها، 106,6 مليون متر مكعب.





وأوضح، بيان صادر عن الشركة، اليوم الأحد، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الالتزامات التعاقدية لشركة "غازبروم" لنقل الغاز إلى أوكرانيا للعام الجارى بلغت 40 مليار متر مكعب، أو حوالى 109.6 مليون متر مكعب فى اليوم.

وكان المتحدث باسم شركة "غازبروم" سيرجى كوبريانوف، قال فى وقت سابق إن الشركة تواصل إمداد الغاز الروسى بشكل عادى لنقله إلى أوروبا عبر أراضى أوكرانيا، مؤكدا أن طلبات العبور زادت إلى الحد الأقصى.