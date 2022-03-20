عاجل- بيلاروسيا تدخل على خط المواجهة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن هناك تهديد بشن هجوم من جانب قوات من بيلاروسيا على منطقة "فولين" غرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن "المدافعين الأوكرانيين مستعدون للصد".





ذكرت الهيئة - بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد - أن "التهديد بشن هجوم من جمهورية بيلاروسيا فى اتجاه فولين يُقدر بأنه مرتفع. وقوات الدفاع الاوكرانية مستعدة للرد". وفى وقت سابق، أبلغت وزارة الداخلية الأوكرانية أن معدات عسكرية روسية تقترب من الحدود البيلاروسية لمحاولة دخول أراضى أوكرانيا مع بعض القوات.

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