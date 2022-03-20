4 قتلى بحادث دهس فى كرنفال ببلجيكا

جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
يذكر أن "والونيا" هو إقليم من بين الأقاليم التى يسود فيها استخدام اللغة الفرنسية من ضمن الأقاليم الثلاث المكونة لبلجيكا (الإقليم الفلامندى وإقليم بروكسل العاصمة).
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