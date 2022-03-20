عاجل- رئيس «الدوما» الروسى يفتح الصندوق الأسود لأمريكا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما الروسى، فياتشيسلاف فولودين، إن "الولايات المتحدة توجد حيث مصالحها الاقتصادية، فى حين أن الهدف الروسى من العملية العسكرية فى أوكرانيا هو إنقاذ الناس ونزع سلاح النازيين فى أوكرانيا".





وأضاف فولودين، على منصة "تليجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الأحد، "عندما تبدأ واشنطن بتعليم روسيا الديمقراطية وتقوم بفرض سياسة العقوبات، فلتبدأ بنفسها".

وتابع: "أهدافنا هى ضمان الأمن وإنقاذ الناس ونزع السلاح من أيدى النازيين الإرهابيين فى أوكرانيا، ومن ثم هناك فارق كبير بين موسكو وواشنطن".

وأشار رئيس مجلس الدوما الروسى إلى أن الولايات المتحدة غزت العراق قبل 19 عامًا، وقتلت وفقًا لتقديرات مختلفة ما يصل إلى نصف مليون شخص، لافتًا إلى أن اتهامات واشنطن لبغداد آنذاك بامتلاك أسلحة بيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والتى طرحها وزير الخارجية الأمريكى آنذاك كولين باول، تم إدراجها إلى الأبد فى التاريخ العالمى "للتزوير".

وأضاف قائلاً: "لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل فى العراق، وسعت واشنطن فى تلك السنوات بشكل أساسى إلى تحقيق هدف السيطرة على المناطق النفطية فى العراق".