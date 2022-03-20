الجيش الصومالى يحبط مخططا إرهابيا غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - تمكن الجيش الوطنى الصومالى، من إحباط مخطط إرهابى يتمثل فى عنصر إرهابى يستقل دراجة نارية، ويحمل لغما أرضيا فى منطقة "غوف غدود" الواقعة بضاحية مدينة "بيدوا" بولاية جنوب الغرب الإقليمية.





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