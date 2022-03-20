التعاون الخليجى: متضامنون مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثى فى إطلاق الصواريخ وإرسال الطائرات المسيرة باتجاه المملكة، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية فى منطقة جازان وخميس مشيط والطائف وينبع و ظهران الجنوب، فى انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.





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