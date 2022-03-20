الصين: موقفنا حيال قضية أوكرانيا موضوعى وعادل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح له حول تبادل الآراء بين رئيسى الصين والولايات المتحدة بشأن قضية أوكرانيا خلال اتصال بينهما عبر دائرة الفيديو أجرى يوم 18 مارس الجارى.

وأضاف وزير الخارجية الصينى، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأحد، أن "بلاده عرضت على نحو واضح وشامل موقفها حيال قضية أوكرانيا"، موضحا أن "النقطة الأهم هى أن الصين دوما قوة لحماية السلام العالمى".

وأضاف أن "بلاده تنادى دوما بالسلام وتعارض الحرب، وهو ما ليس تقليدا متأصلا فى تاريخ البلاد وثقافتها فحسب، بل يمثل أيضا سياستها الخارجية"، مشيرا إلى أن الصين ستواصل الحكم على الأمور بشكل مستقل وبطريقة موضوعية وعادلة تستند إلى حقيقة كل أمر من الأمور، لافتا إلى أن بلاده لن تقبل مطلقا أى إكراه أو ضغط خارجى، وستعارض جميع الاتهامات والشكوك الواهية التى تستهدفها.

وأوضح وزير الخارجية الصينى أن "بلاده اقترحت خلال الاتصال عبر الفيديو بين رئيسى الصين والولايات المتحدة حلا صينيا لأزمة أوكرانيا، يتألف بشكل أساسى من جانبين اثنين"، مضيفا أن "الأولوية هى أنه يتعين على جميع الأطراف الدفع باتجاه الحوار والتفاوض بين الأطراف المباشرة، ووقف الأعمال العدائية فى أقرب وقت، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، والحيلولة دون اندلاع أزمة إنسانية".

ولفت إلى أن "الحل الدائم يكمن فى رفض عقلية الحرب الباردة، والإحجام عن المواجهة بين التكتلات، وبناء هيكل أمنى إقليمى متوازن وفعال ومستدام لتحقيق سلام طويل الأمد فى أوروبا".