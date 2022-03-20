عاجل- إجراء جديد من المملكة المتحدة لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أنه تم نقل المواد الطبية بما فى ذلك الأدوية الحيوية وضمادات الجروح ومعدات العناية المركزة التى تبرعت بها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أوكرانيا عبر عشر رحلات جوية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تنطلق الرحلة الـ11 الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان، أنه بناء على طلب عاجل من أوكرانيا، غادرت شاحنة مبردة محملة بحقن الأنسولين والأدوية الضرورية للجراحة التى ستنقذ حياة عشرات الآلاف من الأوكرانيين، ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى أوكرانيا فى الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع المسؤولين الأوكرانيين لتقديم الدعم المستهدف لضمان وصول المواد الطبية إلى الأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليها.