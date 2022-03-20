استطلاع رأى يابانى: ارتفاع شعبية الحكومة وتأييد العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء اليابانية اليوم الأحد أن نسبة التأييد لمجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا ارتفعت إلى 60.1% مقارنة بـ56.6% فى فبراير الماضى.

وفى الاستطلاع الهاتفى الذى استمر يومين حتى اليوم، قال 75.2% من المشاركين فى الاستطلاع إنهم قلقون بشأن استخدام الصين المحتمل للقوة فى تايوان أو جزر سينكاكو التى تسيطر عليها اليابان فى أعقاب التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا.

كما أظهر الاستطلاع أن 85.8٪ أعربوا عن دعمهم لفرض الحكومة عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا.