مصرع وفقدان 28 شخصا فى حادث انقلاب قارب بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (ذا جاكرتا بوست) الإندونيسية، اليوم الأحد، أن قارب الصيد الخشبى كان يحمل 89 على متنه عندما غادر متوجهاً إلى ماليزيا المجاورة عبر طريق غير خاضع للحراسة، لكن تسربت إليه المياه بعد وقت قصير من مغادرته قبل أن تضربه الأمواج القوية ليغرق.

وأضافت أنه تم العثور على جثة رجل وامرأة وانقاذ 61 آخرين ونقلوا على الفور إلى المستشفيات لتلقى العلاج بينما لايزال الركاب الباقون فى عداد المفقودين.

وقال رئيس فريق البحث والإنقاذ المحلى آدى بانداوا،"لقد نشرنا أفرادنا للبحث عن 26 ضحية مفقودة لكن جهودنا لم تثمر حتى الآن"، مؤكدا إجلاء القارب المتضرر إلى أقرب ميناء.

وتابع: "نشتبه فى أن عدد الركاب تجاوز سعة القارب لذلك عندما اصطدمت الأمواج القوية بالسفينة غرقت على الفور".

وكان 21 مهاجرا إندونسيا قد لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم، منذ شهر.