عاجل.. سلطات بلجيكا تكشف حصيلة الضحايا فى حادث الدهس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، أكدت بلدية مدينة لا لوفيير أن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، خلال كرنفال تقليدى فى بلدة ستريبى براكينى، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا بعيدًا عن العاصمة بروكسل. فيما لم تتضح دوافع الحادث المأساوى بعد.
ومن جانبه، قال عمدة لا لوفيير، جاك جوبير، إن الحادث وقع عندما خرج حشد احتفالى يضم نحو 100 شخص، من صالة رياضية لتنظيم مسيرة فى وسط البلدة.
وقال جوبير فى تصريحات لإذاعة "RTBF"، إن السيارة جاءت من الخلف بسرعة عالية، مشيرًا إلى أن السائق لم يتوقف بعد دهس الحشد، وتابع:"السائق واصل سيره، لكننا تمكننا من اعتراضه".
وقالت وكالة "أسوشيتيد برس" إن الحصيلة الأولية التى أعلنت عنها السلطات البلجيكية تشير إلى مقتل 4 أشخاص، وإصابة 20 آخرين فى حالة حرجة. وأكد جوبير أن 12 منهم فى حالة خطيرة.
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