أرامكو: إمدادات الشركة لم تتأثر بالهجمات الحوثية

جدة - نرمين السيد - وقال الناصر حسبما نقلت قناة "الاخبارية السعودية" إن " النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة، غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة".

وأضاف، فى معرض تعليقه على نتائج الشركة فى العام 2021، أن "ذلك يشمل زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام لدينا، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع فى أنشطة تحويل السوائل إلى كيميائيات".

وأعلنت شركة أرامكو اليوم، أن صافى الدخل المتحقق 412.40 مليار ريال للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، الأمر الذى يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، والزيادة الكبيرة فى هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافى الدخل الذى بلغ 183.76 مليار ريال سعودى (49.00 مليار دولار أمريكي) فى عام 2020.