احتفال تحول إلى مأساة.. سيارة تصدم حشدا وتقتل 4 في بلجيكا

صدمت سيارة حشدا كان يشارك في مهرجان بمدينة لوفيير جنوبي بلجيكا، صباح الأحد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة، وقفا للسلطات المحلية.

وقال رئيس البلدية جاك غوبير لوكالة أنباء "بلغا"، إن "سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشدا تجمهر لحضور الكرنفال". وأضافت تقارير إعلامية أن الحادث ربما يكون ناجما عن مطاردة الشرطة للسيارة التي اصطدمت بالحشد. وقالت وزيرة الداخلية إنليز فيرليندن: "ما كان يجب أن يكون احتفالا رائعا، تحول إلى مأساة".

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