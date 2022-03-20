الخطوات اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور واهم شروط التسجيل

يمنح الضمان الإجتماعي المواطنين ممن يستحقون الدعم فرصة الحصول عليه دون التفرقة بينهم لطالما تتوافر الشروط اللازمة للإستحقاق لتحقيق الإستقلال للمواطنين السعودين، حيث تقوم الجهات المختصة في المملكة بدراسة طلبات الإنضمام لبرنامج الضمان المقدمة عبر موقع وزارة التنمية للحصول على معاش الضمان الإجتماعي طبقاً لشروط الإستحقاق، وقد أتاحت وزارة التنمية الإجتماعية عبر موقعها الرسمي إمكانية تقديم طلب الإنضمام للضمان الإجتماعي.

شروط التسجيل للحصول على الضمان الإجتماعي المطور

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ويقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل مستمر للحصول على الضمان الإجتماعي .

. يمنح الضمان المواطن الذين يقل راتبهم الشهري عن قيمة معاش الضمان من الحصول على راتب الضمان.

يجب أن يكون عمر المتقدم للتسجيل في الضمان المطور هو خمسة وثلاثون عاماً فأكثر ولا يحق لمن هم أصغر من هذا السن التسجيل.

لا يحق لمن هم يمتلكون سجل نشاط تجارى التسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي.

يتمكن جميع المواطنين من التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية للحصول على الضمان الإجتماعي المطور.

لا يتم قبول الطلبات الخاصة بالمواطنين المقيمين داخل مراكز الإيواء السعودية ودور الرعاية الإجتماعية.

الخطوات اللازمة للتسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

شهدت مؤسسات المملكة تطوراً ملحوظاً في طرق التقديم للحصول على الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، حيث أصبحت جميع الخدمات المقدمة للمواطنين تتم عبر المواقع الإلكترونية مما يوفر الجهد والوقت اللازم في الذهاب للمؤسسات، فيما يلي نذكر الخطوات المتبعة لإتمام عملية التسجيل في الضمان المطور: