نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن | عاجل فتح التسجيل لفئات جديدة قريباً | شرح طريقة التسجيل بالمنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعي موقعكم ثقفني داخل المملكة الأردنية الهاشمية، يجب الانتباه على أنه مع نهاية هذا الشهر سوف يغلق رابط تسجيل دعم كهرباء الأردن، ومن بداية شهر إبريل القادم سوف يتم العمل بالشريحة الجديدة لمن قاموا بالتسجيل على المنصة، وكانت وزارة الكهرباء قد ناشدة المواطنين سرعة التسجيل، نظراً لأن أخر إحصائية لعدد العدادات كانت 750 ألف عداد فقط، من إجمالي عدد العدادات يتجاوز المليوني عداد ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم هنا كافة تفاصيل دعم الكهرباء من أجل أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين قبل غلق التسجيل مع نهاية هذا الشهر.

في بشرى جديدة أعلن مدير التكاليف والتسعير، في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة الأردنية المهندس / محمد الروسان، عن فتح رابط التسجيل الإلكتروني الجديد قريباً لفئات جديدة من المواطنين حددتهم وهم ” طلبة الجامعات، والعاملين غير المتزوجين المقيمين في محافظات مختلفة عن محافظة رب الأسرة المستفيد من دعم الكهرباء، وذالك من أجل إدخال أعداد أكبر للاستفادة من الشريحة الجديدة المدعمة.

فتح التسجيل على منصة دعم الكهرباء لفئات جديدة – هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن https://t.co/GRsMOd9CZh pic.twitter.com/rJua3DIm6P — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) فتح التسجيل على منصة دعم الكهرباء لفئات جديدة - هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن https://t.co/GRsMOd9CZh pic.twitter.com/rJua3DIm6P — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) March 19, 2022

رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن

الدخول على رابط منصة دعم الكهرباء الأردنية kaharba.gov.jo .

. قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة” الرقم القومي، تاريخ الميلاد، دفتر العيلة”

أضغط على التعهد والإقرار بصحة البيانات المسجلة بعد تسجيل البيانات.

ثم أضغط حفظ البيانات ليتم حفظ طلب التسجيل.

تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022

التفاصيل الكاملة للتعرفة الكهربائية الجديدة – هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن pic.twitter.com/dS9U17gubS — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) التفاصيل الكاملة للتعرفة الكهربائية الجديدة - هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن pic.twitter.com/dS9U17gubS — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) January 20, 2022

صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني السيد / صالح الخرابشة، أنه يدعو المواطنين إلي سرعة التسجيل قبل نهاية هذا الشهر للاستفادة من دعم الكهرباء المقدم من الحكومة للفئات المحددة، وأشار إلي أن الفاتورة سوف تزيد بمقدار من 3-5 أضعاف، أي أن الأسرة التي تستهلك 100 كيلو وات ساعة سوف تزيد فاتورتها بما يعادل من 2.5 إلي 12 دينار في الشهر الواحد، بينما من يستهلك 200 كيلو وات ساعة في الشهر، سوف ترتفع فاتورته بمقدار يتراوح بين 7.5 إلي 24 دينار في الشهر.

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توضح دعم الشرائح