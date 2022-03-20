نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022 هيئة تنظيم قطاع الطاقة استمرار التسجيل على kahraba.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دعم الكهرباء الأردن، من أهم المواضيع التي عليها نسبة بحث عالية خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع مناشدة المهندس محمد الروسان مدير التكاليف والتسعير بهيئة قطاع تنظيم الطاقة والمعادن، على ضرورة الدخول على منصة دعم الكهرباء والتسجيل للاستفادة من الدعم، حيث سيبدأ تنفيذ التسعيرة الجديدة مع الأول من نيسان 2022، وقد تم الإعلان عن استمرار رابط تسجيل دعم الكهرباء في استقبال طلبات المواطنين لبعد شهر نيسان وعدم الانصياع وراء الأخبار الكاذبة، التي يتم ترويجها بأن المنصة سيتم غلقها في بداية نيسان وهذا مخالف للحقيقة، وحرصاً من موقعنا المتميز “ثقفني” في متابعة أهم الأخبار التي تخص المواطن بمختلف الدول، فإننا نعرض عليكم تفاصيل الموضوع مع الإجابة على أهم التساؤلات التي تهم المواطنين، ونوفر لكم الرابط الرسمي المباشر للتسجيل.

الطاقة والمعادن: منصة دعم الكهرباء مستمرة باستقبال الطلبات بعد الأول من نيسان https://t.co/9f95UEm4ff — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) الطاقة والمعادن: منصة دعم الكهرباء مستمرة باستقبال الطلبات بعد الأول من نيسان https://t.co/9f95UEm4ff — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) March 19, 2022

رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “kahraba.gov.jo“.

النقر على بدء التسجيل.

تحديد فئة التسجيل.

ملئ البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على تحقق.

إدخال رقم الهاتف النقال.

يتم إرسال رسالة على الهاتف برمز من 4 خانات.

تقوم بإدخال الرمز في المكان المخصص لذلك.

الضغط على إضافة عداد كهربائي أو اشتراك.

تحديد شركة الكهرباء التابع لها العداد.

تعبئة بيانات العداد.

عند تمام التسجيل ستظهر صورة فيها بيانات العداد ورقم العداد والمرجع.

الضغط على الإقرار ثم حفظ.

موعد غلق التسجيل على دعم الكهرباء

أكد مدير التكاليف والتسعير بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على استمرار التسجيل على دعم الكهرباء حتي بعد شهر نيسان 2022، حيث أن عدد الذين قاموا بالتسجيل حتي الآن ما يقرب من 800 ألف فقط من أصل 2 مليون عداد داخل المنظومة الجديدة، وننوه أنه عقب الإعلان عن هذا التصريح بدأ الموقع يشهد إقبال كبير في عملية التسجيل، مما قد يؤدي إلى تأخر فتحة بعض الوقت ولكن عليكم بالمحاولة مرة أخري حتي تمام التسجيل، هذا وسيبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة في 1/4/2022 والتي سيستفيد منها المسجلين فقط على منصة دعم الكهرباء.

لا توقف لمنصة تسجيل دعم الكهرباء – هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن https://t.co/YLNwEJf2BD pic.twitter.com/2GJyKkqWYP — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) لا توقف لمنصة تسجيل دعم الكهرباء - هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن https://t.co/YLNwEJf2BD pic.twitter.com/2GJyKkqWYP — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) March 19, 2022

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