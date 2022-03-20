منصة مدرستي رابط الدخول مباشر طلاب وطالبات

منصة مدرستي رابط الدخول مباشر، فمع دخول الفصل الدراسي الثالث خلال العام الدراسي 1443، يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، ولا سيما بعد قرار وزارة التربية والتعليم بنقل التعليم الحضوري إلي منصة مدرستي الإلكترونية، حيث يعد هذا القرار لا يضمن كافة المناهج بينما بعضاً من المناهج، وتم تنفيذ هذا القرار الذي يخص نقل التعليم الحضوري لبنك معلومات منصة مدرستي من أجل تخفيف أي عبء علي أي طالب أو طالبة مع العمل على تخفيف تفاصيل اليوم الدراسي وكم الحصص الدراسية بالتعليم الحضوري، وسوف نوفر لكم رابط منصة مدرستي رابط الدخول مباشر.

منصة مدرستي رابط الدخول

بإمكان جميع الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية في المملكة العربية السُّعُودية بجميع مدن المملكة، تسجيل دخول منصة مدرستي والتوجه إلى أقسام الدراسة المباشرة، ويتم الدخول للمنصة من خلال التفاصيل الآتية:

الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الرابط التالي/ تسجيل دخول.

يجب على كل طالب أن يقوم بإدراج كافة البيانات التي تطلبها المنصة للدخول وهما اسم المستخدم وكلمة المرور.

من خلال الصفحة الرئيسية للمنصة يجب تحديد الخدمة التي تخص استخدام المنهج الدراسي.

يمكن للطالب بواسطة القائمة المركزية المتوفرة بمنصة مدرستي تسجيل الدخول بواسطة حساب مايكروسوفت.

وبإمكان الطالب أو الطالبة مراجعة كافة الاختبارات التي تخصه من أجل التدريب على كافة الاختبارات المرتبطة بنهاية العام الدراسي.

ملاحظات هامة لدخول الطلاب بمنصة مدرستي

وضعت منصة مدرستي بعض الإرشادات الهامة لجميع الطلاب عند تسجيل الدخول لمنصتها واستخدام خدماتها، وجاءت الإرشادات كالتالي: