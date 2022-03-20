نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي بواسطة رقم الهوية ومنصة أبشر في المقال التالي
يوفر مجلس الضمان الصحى التعاوني العديد من الخدمات ويتقدم تلك الخدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين السعودين، ويعد مجلس الضمان الصحي مثل منصات عديدة توفرها الحكومة السعودية لتقديم الخدمات المتاحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومن بينها خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي لجميع المواطنين بالمملكة من أبناء القطاع العام والخاص أو القطاع شبه الحكومي، ويتمكن المواطنين من الإستعلام عن طريق رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للمقيمين.
الإستعلام عن صلاحية التأمين الصحي برقم الهوية
يتمكن المواطنين السعودين والمقيمين من الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الهوية الخاص بهم أو رقم الإقامة للأشخاص المقيمين بالمملكة من خلال عدة طرق، وسوف نوضح فيما يلي الخطوات المتبعة للإستعلام من خلال مجلس الضمان الصحى بالمملكة:
- يتوجه المستخدم مباشرة للدخول للموقع الرسمي الخاص بمجلس الضمان الصحي.
- يقوم المستخدم بإختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للموقع.
- قم بإختيار خدمة الإستعلام عن حالة التأمين من بين الخيارات المتاحة.
- يرجى تسجيل رقم هوية المستخدم أو رقم الإقامة للمقيمين بالإضافة للرمز المرئي المتواجد عبر الشاشة بطريقة صحيحة.
- وأخيراً يقوم المستخدم بالنقر على “موافق” ليتمكن الموقع من إظهر صفحة جديدة تتضمن التفاصيل اللازمة الخاصة بالمستخدم وتوضيح صلاحية وثيقة التأمين هل إنتهت أم زالت سارية.
كيفية الاستعلام بواسطة أبشر عن صلاحية التأمين الطبي
أطلقت الحكومة السعودية منصة أبشر للخدمات الإلكترونية وإستطاعت الحكومة توفير العديد من الخدمات الأخرى لتتم من خلال المنصة تيسيراً على المواطنين الحصول على الخدمات المطلوبة بسهولة، وسوف نوضح فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها للإستعلام عن صلاحية التأمين الطبي:
- تسجيل الدخول عبر منصة أبشر من خلال الرابط الخاص بالمنصة.
- إختيار أبشر للأفراد من الصفحة الرئيسية للموقع ثم أيقونة الخدمات.
- يرجى كتابة رقم هوية المستعلم أو رقم إقامته، ثم يقوم المستخدم بإختيار “موافق”.
- في حالة سريان التأمين الصحى الخاص بالمستعلم سوف تظهر رسالة باللون الأخضر، بينما إذا كان التأمين الصحى إنتهي تكون الرسالة باللون الأحمر.
- الأشخاص المستفيدين من التأمين الصحى بالمملكة
- يحصل الموظفين من المواطنين السعودين وغيرهم من المقيمين داخل القطاع الحكومى بمؤسسات المملكة على خدمة التأمين الصحي.
- كما يستفيد المواطنين المقيمين بالمملكة ممن يعملون في القطاع الخاص من تلك الخدمة.
- موظفي الشركات الخاصة بالدولةمن أبناء المملكة والوافدين للعمل داخل الأراضي السعودية.
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