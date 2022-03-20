نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج هدف يودع 436 مليون ريال في حسابات المستفيدين المسجلين في حافز في المقال التالي
برنامج هدف يقوم بإيداع 436 مليون ريال سعودي في حسابات المستفيدين والمسجلين في برنامج حافز 2022 والموافق الأربعاء 13 أبريل 2022 والموافق 12 من رمضان 1443هـ حيث بلغ عدد المستفيدين من وديعة صندوق تنمية الموارد البشرية والمعروف ببرنامج هدف أكثر من 247 ألف مستفيد أو مستفيدة وذلك وفقا لعدد المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل، والجدير بالذكر أن هذه الدفعة هي الخاصة عن مستحقات شهر مارس الماضي، وسوف نعرض لكم أرقام عدد المستفيدين سواء من السيدات أو الرجال.
برنامج هدف يودع 436 مليون ريال في حسابات المستفيدين
- بالنسبة لعدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ عددهم 146215 مستفيد.
- بالنسبة لعدد المستفيدين من إعانة صعوبة البحث عن عمل بلغ عددهم 128642 مستفيد.
معلومات عن برنامج حافز
برنامج حافز هو برنامج وطني سعودي تم إطلاقه من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية والهدف من إطلاق هذا البرنامج هو مساعدة الباحثين عن عمل ودعمهم من أجل الحصول على عمل مناسب سواء كانوا رجال أونساء سعوديون، حيث يتم تقديم لهم برامج تدريبية وتأهيلية لتطوير مهارتهم وقدراتهم بالإضافة إلى حصولهم علي راتب شهري حتي يستطيعوا البحث عن عمل مناسب لكل شخص بالإضافة إلى توفير لهم الانضمام إلى لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية والهدف من ذلك توفير لهم فرص للعمل في القطاع الخاص.
وينقسم برنامج حافز إلى قسمين سنوضحه لكم خلال السطور القادمة:
- القسم الأول مساعدة الباحثين عن عمل اللذين يتراوح عمرهم ما بين 20 إلى 35 عام وهو يحصلون على مرتب شهري قدره 2000 ريال سعودي لمده عام.
- القسم الثاني يشمل اللذين يجدون صعوبة في الحصول عن العمل ويتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 60 عام ويحصلون علي مرتب 1500 ريال سعودي في الثلث الأول من العام ثم ينخفض المبلغ إلى 1250 ريال سعودي في الثلث الثاني من العام ثم ينخفض إلى 1000 ريال سعودي في الثلث الأخير من العام.
- الجدير بالذكر لابد من بحث العاطل عن العمل عن إيجاد فرصة عمل جيدة ولا يعتمد علي الراتب الشهري المقدم له من جانب برنامج حافز.
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