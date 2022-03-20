رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 وزارة الحرس الوطني التسجيل عبر job.sang.gov.sa

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً مع الساعات الأولي من صباح اليوم، بالتزامن مع فتح باب التقديم للحرس الوطني رجال مختلف المؤهلات، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم للخدمة العسكرية للرجال من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية العامة، وحددت موعد للتسجيل ورابط إلكتروني مع شروط واجب توافرها في المتقدمين، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نستعرض معكم أهم الأخبار والموضوعات التي تهم المواطن بمختلف البلدان، لذلك نعرض عليكم خلال السطور التالية تفاصيل الخبر مع الرابط الرسمي المباشر للتقديم.

رابط تقديم الحرس الوطني رجال 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “job.sang.gov.sa“.

كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

النقر على إقرار مطابقة الشروط على المتقدم.

ملء البيانات الخاصة بالمتقدم.

تحديد المؤهل المتقدم به.

الشروط العامة للقبول والتسجيل

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والدية خارج المملكة لخدمة البلاد.

يكون حسن السيرة والسمعة وألا يكون محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

أن لا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن ما تم إقراره لكل وظيفة.

ألا يقل الطول عن 160 سم ويتناسب الطول مع الوزن حسب المعايير الصحية المحددة للحرس الوطني.

يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية.

يكون حاصلاً على أي من المؤهلات المطلوبة والتخصصات المحددة للوظيفة.

في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة إرفاق المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية مع أصل الشهادة.

ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو كان يعمل لدي جهة تخضع للنظام العسكري.

التخصصات والشروط المطلوبة في حملة شهادة البكالوريوس

تخصصات علم النفس وخدمة اجتماعية.

الشروط “ألا يقل التقدير العام عن جيد، مشهد من الجهة التعليمية واضح فيها انتظام الدراسة ومدتها، بطاقة تصنيف سارية المفعول”.

تخصصات حملة الدبلوم والشروط المطلوبة

تخصص اتصالات “خريجي كلية الاتصالات”.

شرط إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.

وزارة الحرس الوطني

تعتبر وزارة الحرس الوطني السعودي أحد أهم الوزارات التابعة لمجلس الوزراء السعودي، فهي المختصة بتوفير الأمن والدفاع الوطني، وتضم العديد من الوحدات والإدارات العسكرية المنتشرة بمختلف مدن المملكة، وتهتم الوزارة بتوفير وظائف للسعوديين ضمن تفعيل توجيهات القيادة الحكيمة بالاستفادة من الشباب والكوادر السعودية لخدمة البلاد، ويأتي ذلك مع إعلان تقديم وظائف حرس الحدود نساء، والذي بدأ التقديم عليه يوم السبت الموافق 19/3/2022، في حين أن التقديم على وظائف الحرس الوطني يبدأ من اليوم الأحد الموافق 20/3/2022، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 24/3/2022.