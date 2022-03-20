ووفقًا للبيان الذى نشرته وزارة الخارجية الصينية، اليوم، قال وانج يى فى تصريحات إعلامية، مساء أمس السبت، إن "الصين لن تقبل أبدًا أى إكراه أو ضغط خارجى وتعارض أى اتهامات لا أساس لها، أو مريبة ضد الصين".
وتأتى تصريحات وزير الخارجية الصينى بعدما حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن، نظيره الصينى شى جين بينج، أول أمس الجمعة، من "عواقب" إذا قدمت بكين دعمًا ماديًا لغزو روسيا لأوكرانيا.
وقال شى خلال اتصال عبر الفيديو لبايدن، إنه لا بد من انتهاء الحرب فى أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن، داعيًا دول حلف شمال الأطلسى إلى إجراء حوار مع موسكو.
وقال وزير خارجية الصين، إن أهم رسالة بعث بها شى هى أن الصين تمثل دائمًا قوة للحفاظ على السلام العالمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية الصين: نقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.