وزير خارجية الصين: نقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الصينى وانج يى، إن بلاده تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية، معتبرًا أن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول، وأن الوقت سيثبت الوقت ذلك، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا للبيان الذى نشرته وزارة الخارجية الصينية، اليوم، قال وانج يى فى تصريحات إعلامية، مساء أمس السبت، إن "الصين لن تقبل أبدًا أى إكراه أو ضغط خارجى وتعارض أى اتهامات لا أساس لها، أو مريبة ضد الصين".

وتأتى تصريحات وزير الخارجية الصينى بعدما حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن، نظيره الصينى شى جين بينج، أول أمس الجمعة، من "عواقب" إذا قدمت بكين دعمًا ماديًا لغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال شى خلال اتصال عبر الفيديو لبايدن، إنه لا بد من انتهاء الحرب فى أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن، داعيًا دول حلف شمال الأطلسى إلى إجراء حوار مع موسكو.

وقال وزير خارجية الصين، إن أهم رسالة بعث بها شى هى أن الصين تمثل دائمًا قوة للحفاظ على السلام العالمى.