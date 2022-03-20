ترامب يتهم بايدن بالفشل فى وقف إراقة الدماء بسبب الصراع بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال فى اجتماع حاشد لمؤيديه فى فلوريدا: "ما يحدث هناك كارثة.. نحتاج إلى وقف هذا الجنون. يقول بايدن: لا ينبغى لنا الهجوم، فهذه قوة نووية. لا يجب أن نفعل هذا.. إنه خائف جدا".
ولفت ترامب إلى أنه لو كان رئيسا، لما كان هنالك صراع فى أوكرانيا: "لو كنت رئيسا لكم، لما حدث هذا أبدا.. تحدثنا كثيرا فى السابق، ولم يكن (الرئيس الروسى فلاديمير بوتين) ليفعل ذلك أبدا. لقد رأى ضعف (واشنطن)، ورأى أشياء لم يرها من قبل. فى بلدنا".
وتابع ترامب قائلا: "أنا الشخص الذى أرسل لهم (إلى أوكرانيا) Javelins منذ وقت طويل جدًا (أنظمة صواريخ Javelin المضادة للدبابات).. لقد أرسلت إليهم مئات ومئات من Javelins، بينما أرسل أوباما وبايدن (الرئيس السابق ونائب رئيس الولايات المتحدة) لهم بطانيات".
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