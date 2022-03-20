ألمانيا تسجل 131792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 18 مليونا و680017 بعد تسجيل 131792 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126916 بعد تسجيل 49 وفاة جديدة.