الرئيس الأوكرانى يتهم الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية

جدة - نرمين السيد - كما اتهم الرئيس الأوكرانى موسكو بأنها رحّلت آلاف الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.
ودوت صافرات الإنذار، بمدينة لفيف الأوكرانية، ودعت السلطات السكان للنزول إلى الملاجىء، وذلك وفقا لما أفادت به إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوحدات المشاركة فى العملية العسكرية فى أوكرانيا اخترقت دفاعات كتيبة "أيدار" فى منطقة دونباس وقتلت 30 من مقاتليها، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".
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