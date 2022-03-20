لندن.. عودة "مهندسي الطبيعة" بعد اختفاء 400 عام

في مبادرة ترمي لاستعادة التوازن في الطبيعة وتقليل مخاطر الفيضانات، أطلقت السلطات البريطانية شمالي لندن قندسين، بعد غياب هذا الحيوان عن المدينة لأكثر من 400 عام.

وجاءت مبادرة إطلاق القندسين، وهما ذكر وأنثى ويبلغان من العمر عامين، في أراض تقع في إنفيلد، ضمن مشروع يشرف عليه مجلس إنفيلد وكلية كابيل مانور.

ويدعم إيان بارنز نائب رئيس مجلس إنفيلد، إعادة إدخال أنواع الحيوانات المحلية إلى منطقة لندن، كجزء من حملة المجلس لمعالجة ظاهرة تغير المناخ وتحسين النظم البيئية.

وتعليقا على مبادرة المجلس، قال بارنز: "يؤسس مجلس إنفيلد مساحات برية وطبيعية لتمكين التنوع البيولوجي من الازدهار كجزء من استراتيجيتنا المستمرة للعمل المناخي".

وأضاف: "من خلال استكشاف تقنيات إدارة الفيضانات الطبيعية، مثل مشروع القنادس هذا، يمكننا تقليل مخاطر الضرر الناجم عن الفيضانات عقب هطول الأمطار الغزيرة، وحماية مئات إن لم يكن الآلاف من المنازل"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ويشبه العلماء القنادس بـ"مهندسين طبيعيين"، لدورها في استعادة موائل الأراضي الرطبة من خلال بناء السدود وقطع الأشجار وإبطاء المياه وتخزينها وترشيحها، مما يجذب أنواعا أخرى ويقلل من مخاطر الفيضانات في مجاري الأنهار.

وفي القرن السادس عشر، كانت القنادس في بريطانيا ضحية لعمليات الصيد الجائر من أجل فرائها ولحومها، إلا أن بعضها نجا وعاش قرب الأنهار في اسكتلندا.