جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوحدات المشاركة فى العملية العسكرية فى أوكرانيا اخترقت دفاعات كتيبة "أيدار" فى منطقة دونباس وقتلت 30 من مقاتليها، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل - الصافرات تدوى بمدينة لفيف الأوكرانية ومطالبات للسكان بالنزول للملاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.