إطلاق نار فى ولاية أركنسو الأمريكية وإصابة 10 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وتم إرسال الشرطة إلى الموقع فى دوما التى يقطنها نحو أربعة آلاف نسمة فى جنوب شرق أركنسو فى نحو الساعة 7.25 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقال بيل سادلر المتحدث باسم الشرطة فى رسالة بالبريد الإلكترونى لرويترز إن "المعلومات الأولية التى إبلاغها (لشرطة ولاية أركنسو) تفيد أن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص".

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