جونسون: عرضت على زيلينسكي اللجوء إلى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون فى حوار نشرته صحيفة "الصنداى تايمز" اليوم الأحد: "لقد ناقشنا كل هذا منذ وقت طويل. كان أحد المسائل الأولى هو السؤال عما سيحدث إذا سارت الأمور بشكل سيء. يجب أن أقول إن زيلينسكى كان دائما واضحا للغاية. لقد قال إنه مدين للشعب للأوكراني، وسيبقى هناك فى أوكرانيا للاعتناء بهم".
ولم يستبعد جونسون إمكانية زيارته لكييف رغم استمرار العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.
وأضاف: "أنا متحمس جدا لدعم زيلينسكى بأى شكل من الأشكال. لا أعرف ما إذا كانت الزيارة ستكون وسيلة فعالة لإظهار دعمي، ولكن من وجهة نظر استراتيجية وسياسية واقتصادية وأخلاقية، من المهم للغاية أن يفشل بوتين وينجح زيلينسكي".
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