نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بانيه الدجاج المقرمش بدون حليب او بيض و بطعم رائع هتعمليه في دقائق بدون مايفك منك في المقال التالي

بانيه الدجاج المقرمش من اسرع الوصفات الاقتصادية التي يمكنك تحضيرها من المنزل دون مجهود أو تكلفة كبيرة وخلال 10 دقائق ستحضرين الوصفة، البانية من ألذ الوصفات التي يتم تحضيرها بالفراخ ولذلك يحبها الجميع ويفضلونها، ويمكنك تحضيرها و تخزينها في الفريزر تسويتها وقت الطعام، ودايما نقوم بإضافة الحليب والبيض على البانية لتغليفة ولكننا اليوم حرصنا على تقديم طريقة جديدة لتحضير البانية بدون إضافة بيض أو حليب وسوف يصبح مقرمش و لذيذ جدًا. مقادير بانيه الدجاج المقرمش نصف كيلو شرائح صدور دجاج بانيه.

ربع كوب خل.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

3 معالق عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح التغليف كوب ونصف بقسماط ناعم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

3 معالق كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر. طريقة بانيه الدجاج المقرمش في البداية نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة و نقوم بغسلها بالخل و ملعقة من الدقيق لكي نتخلص من روائح في الدجاج.

بعد ذلك نضع قطع الدجاج في مصفاة لكى تصفى جيدا من الماء وتجف.

نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الزبادي ستجعل قطع الدجاج طرية من الداخل.

ثم نضيف عصير الليمون و البصل البودر والثوم البودر و الملح و الفلفل الأسود.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا.

بعد ذلك نضع قطع البانيه على التتبيلة و نخلطهم مع بعضهم جيدًا.

نغطي البانية ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ويفضل ليلة كاملة.

تغليف البانية نأتي بوعاء عميق ونقوم بوضع البقسماط و الدقيق و النشا و الثوم البودر والبصل البودر والملح والفلفل الأسود.

نقلب كافة هذه المكونات الجافة مع بعضهم.

نخرج البانية من التتبيلة ونقوم بتقليبه في البقسماط ويقلب من الجهتين مع الضغط عليها جيداً حتى يلتصق عليه البقسماط من الخارج.

نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية البانية، ثم نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نضع طاسة على النار ونضع بها كمية من الزيت الغزير ويسخن جيدًا.

بعد ذلك نضع قطع البانية في الزيت على درجة حرارة متوسطة ولا نقلبها إلا بعد أن تأخذ اللون الذهبي.

نخرجها من الزيت على مناديل ورقية مطبخ ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة بانيه الدجاج المقرمش بدون حليب او بيض و بطعم رائع هتعمليه في دقائق بدون مايفك منك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بانيه الدجاج المقرمش بدون حليب او بيض و بطعم رائع هتعمليه في دقائق بدون مايفك منك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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